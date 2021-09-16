Иран вступил в ШОС

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в пятницу приняли Иран в эту организацию в качестве полноправного члена, сообщил иранский журналист Абас Аслани.

"Полноправное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества одобрено лидерами на саммите в Душанбе", - написал Аслани в Твиттере, передает Интерфакс.

По данным журналиста, новый глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что членство Ирана в ШОС окажет "существенное влияние" на международные и, в частности, региональные контакты Ирана.

А президент РФ владимир Путин заявил, что вхождение Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества повысит ее авторитет.

