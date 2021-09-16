В октябре в Азербайджане начнется выдача студенческих кредитов на образование, сказал журналистам заведующий отделом по науке, высшему и среднему специальному образованию Министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли.

По словам Мамедли, определен порядок выдачи этих кредитов. «Это совершенно новый механизм. Бюджет Образовательного студенческого кредитного фонда составляет 80 миллионов манатов. В этом году мы выделим кредиты на образование около 40 тысячам студентов. Речь идет о предоставлении кредитов на уровне бакалавриата и магистратуры. Есть два вида студенческого кредита на образование – социальный и стандартный. Социальные кредиты позволят оплатить учебу студентам из социально уязвимых категорий населения. Здесь существуют и особые льготы. Срок погашения кредита достаточно продолжительный», - сказал Мамедли.