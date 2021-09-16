Вильям Имишлинский не признает вину: «Меня оклеветали» Haqqin.az из зала суда
Бакинский суд по тяжким преступлениям провел предварительное слушание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, адвокаты бывшего главы Имишли подали ходатайство о прекращении уголовного дела: «Вильям Гаджиев совершенно не согласен с обвинениями и не признает себя виновным».
Адвокат также подал ходатайство о замене предварительного заключения на домашний арест и перевод Гаджиева из изолятора СГБ в следственный изолятор Пенитенциарной службы.
Сам Вильям Гаджиев попросил суд об удовлетворении ходатайств адвокатов: «Обвинения ложны. Я не признаю себя виновным. Говорил это и в ходе следствия. Я выразил протест следователю. Во время ареста в моем кабинете не было зарплатных карт. Я не присваивал ничьи деньги, меня оклеветали. 550 человек, в том числе инвалиды и беженцы из Карабаха, получили помощь за счет внутренних ресурсов региона, который я возглавлял».
После совещания суд объявил, что ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Гаджиева и изменении меры пресечения не удовлетворено. В то же время было удовлетворено ходатайство о его переводе из следственного изолятора СГБ в следственный изолятор Пенитенциарной службы.
Следующее заседание суда назначено на 27 сентября.
Отметим, что следствие предъявило Гаджиеву обвинение в злоупотреблении служебным положением, хищениях и взяточничестве. Сабаильский районный суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы. Миллионы долларов и евро наличными (в упаковках) были обнаружены в доме арестованного сотрудниками СГБ Гаджиева, а скрытая камера в его кабинете зафиксировала дачу взяток.