Как сообщает haqqin.az, адвокаты бывшего главы Имишли подали ходатайство о прекращении уголовного дела: «Вильям Гаджиев совершенно не согласен с обвинениями и не признает себя виновным».

Адвокат также подал ходатайство о замене предварительного заключения на домашний арест и перевод Гаджиева из изолятора СГБ в следственный изолятор Пенитенциарной службы.

Сам Вильям Гаджиев попросил суд об удовлетворении ходатайств адвокатов: «Обвинения ложны. Я не признаю себя виновным. Говорил это и в ходе следствия. Я выразил протест следователю. Во время ареста в моем кабинете не было зарплатных карт. Я не присваивал ничьи деньги, меня оклеветали. 550 человек, в том числе инвалиды и беженцы из Карабаха, получили помощь за счет внутренних ресурсов региона, который я возглавлял».

После совещания суд объявил, что ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Гаджиева и изменении меры пресечения не удовлетворено. В то же время было удовлетворено ходатайство о его переводе из следственного изолятора СГБ в следственный изолятор Пенитенциарной службы.

Следующее заседание суда назначено на 27 сентября.

Отметим, что следствие предъявило Гаджиеву обвинение в злоупотреблении служебным положением, хищениях и взяточничестве. Сабаильский районный суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы. Миллионы долларов и евро наличными (в упаковках) были обнаружены в доме арестованного сотрудниками СГБ Гаджиева, а скрытая камера в его кабинете зафиксировала дачу взяток.