Икрам Нур, автор haqqin.az 14:50

На днях в столице Таджикистана, Душанбе, прошел митинг в поддержку сопротивления Панджшера. Участники скандировали лозунги с осуждением Пакистана и в защиту афганских женщин. Митингующих поддержал лично посол Исламской республики Афганистан Захир Агбар. «Ваш голос показывает сострадание Афганистану. До тех пор, пока право женщин не будет соблюдено, мы не успокоимся. Мы хотим свободы», - заявил он.

Никогда еще Таджикистан не сплачивался вокруг своего лидера так, как в эти дни, когда он занял категорическую позицию непризнания талибов и сформированного ими нового правительства Афганистана. «Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата», — заявил Рахмон на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши, добавив при этом, что «безразличие международного сообщества к ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне». Помимо оваций внутри Таджикистана, Рахмон задал тренд выступлениям представителей политической элиты. Главный исламский священнослужитель Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода в интервью 11 сентября государственному информационному агентству «Ховар» дал понять, что о выстраивании отношений с талибами не может быть и речи: «Ислам — это сострадание и братство. Однако сегодня террористическое движение, известное как "Талибан", называет себя исламским государством и казнит женщин, детей и братьев».

Лидер Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода назвал систему правления талибов террористической, а происходящее в Афганистане - геноцидом. «Движение «Талибан» никогда не выполнит обещания не терроризировать население страны, амнистировать оппонентов. Во всех регионах Афганистана, которые захватили талибы, уже казнят детей, женщин, мужчин, всех несогласных с их политикой», - заявил он. Политическая кампания «Народ и власть Таджикистана в неприятии талибов едины» свои цели выполнила и перевыполнила. Эмомали Рахмон теперь в глазах страны – действительно отец нации, защищающий таджиков даже в Афганистане. Внутри Таджикистана интерес к происходящему у соседей зашкаливает. Несколько тысяч молодых людей из южных районов страны, примыкающих к Афганистану, публично изъявляют желание добровольно присоединиться к антиталибскому сопротивлению. Позиция Таджикистана впервые за много лет привлекла к себе внимание и на международном уровне. После того, как Рахмон во время встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши сказал, что Таджикистан не признает какое-либо неинклюзивное афганское правительство – на следующий же день он получил от Эммануэля Макрона приглашение посетить Париж. Больше того, пользуясь своим правом председателя ШОС, Таджикистан не пригласил на юбилейный саммит этой организации представителей нового афганского правительства. Что встретило полное одобрение Индии – но при этом вызвало полное непонимание в Китае, Ташкенте и Ашхабаде, которые понимают, что талибы – это политическая реальность, и с ними нужно договариваться, а не наращивать конфронтацию.