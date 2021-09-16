Кочарян призвал Армению отказаться в переговорах с Азербайджаном от карты Тиграна Великого

Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Андраник Кочарян прокомментировал вопрос демаркации и делимитации границ Азербайджана и Армении.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу демаркации и делимитации границ Азербайджана и Армении на основе карт советского периода, Кочарян высказал свое мнение, на основе каких карт должна быть установлена граница: «Не будет же Армения вести переговоры на основе карт Тиграна Великого».

По его словам, в ходе переговорного процесса армянская сторона поднимет все вопросы, предварительно проведя уточнения. «А какая карта должна была быть? Тиграна Великого?» - сыронизировал Кочарян.