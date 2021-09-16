Абоненты Nar теперь могут делать пожертвования в Фонд возрождения Карабаха

Абоненты Nar, желающие поддержать меры по возрождению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, теперь имеют возможность сделать пожертвование в Фонд возрождения Карабах а. Абоненты могут отправить SMS на короткий номер 8112, указав сумму, которую они хотели бы пожертвовать (1, 3, 5, 10, 20 и 50 AZN). Сразу после отправки SMS пользователю будет в ответ отправлена информация о статусе платежа.

С баланса будет вычтена только сумма пожертвования, каждое отправленное SMS-сообщение является бесплатным. Каждый абонент может несколько раз пожертвовать суммы различных размеров. Подробную информацию можно получить на официальной странице https://www.nar.az/ru/qarabag-dirchelish-fonduna-destek/.

Фонд возрождения Карабаха учрежден указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, Фонд возрождения Карабаха - это публичное юридическое лицо, обеспечивающее финансовую поддержку и инвестиции в восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджанской Республики, а также меры по превращению его в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния, партнерство государственного и частного секторов в этом направлении, а также проведение необходимой агитационной работы внутри и за пределами страны. (https://qdf.gov.az/)

Пожертвование в Фонд возрождения Карабаха можно осуществить и через другие платформы. Подробнее: https://qdf.gov.az/iane-et/.