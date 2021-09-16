Путин сказал, кто должен восстановить Афганистан

США и другие страны НАТО должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению Афганистана. Об этом во время совместного заседания ШОС и ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, именно Америка и Североатлантический альянс ответственны за ситуацию, которая на данный момент сложилась в республике. "Основную долю расходов, связанную с восстановлением Афганистана, должны взять на себя США, страны НАТО, которые - это очевидная вещь - несут прямую ответственность за тяжелые последствия многолетнего присутствия в этой стране", - отметил Путин, слова которого приводит Sputnik Таджикистан.

Президент России также выразил необходимость в обсуждении с Вашингтоном разморозки средств республики в зарубежных банках. Недостаток денег может подтолкнуть власти Афганистана к продаже наркотиков и оружия, считает глава российского государства.