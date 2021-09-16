Оппозиция Армении готовится к протестам
Оппозиция Армении приняла решение возобновить уличную борьбу – демонстрации и митинги. Об этом заявил депутат оппозиционной фракции «Армения», вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян, пишут армянские СМИ.
«Мы активно обсуждаем, что делать, чтобы нейтрализовать угрозы нашей стране. В этом смысле у оппозиции, в частности нашего блока, есть над чем работать. В ближайшее время вы станете свидетелями уличных акций и митингов», — уверяет Сагателян, слова которого приводит News.am.