«Первая кровь» выиграла турнир GLA League of Legends

При организации Gaming League Azerbaijan и при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана и Министерства молодежи и спорта была проведена третья серия турнира GLA League of Legends.

В соревновании, которое длилось девять дней, приняли участие восемь команд. В итоге победила команда Team First Blood («Первая кровь»). Второе место занял коллектив Lets Go Baron Tofiq. Тройку лидеров замкнула Team Namiritz.

Отметим, что, согласно статистике, опубликованной до 2019 года, популярность киберспорта, которым увлекаются более 400 миллионов человек, постоянно растет. Киберспорт на тестовой основе включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.