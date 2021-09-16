Путин заявил об оставленном США в Афганистане «открытом ящике Пандоры»

США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил РФ президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).

«Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.

Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА Новости.