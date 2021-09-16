Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом в голландском городе Алмело, сообщила полиция Нидерландов.

«В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения», – передает ТАСС сообщение полиции.

NLTimes пишет, что остается неясным, тот ли это человек, который изрезал людей ножом. При этом в соцсетях появились кадры с мужчиной с арбалетом, который стрелял с балкона. Видео показывает, как он прицеливается и делает выстрел по цели, которую не видно, а потом скрывается в комнате.