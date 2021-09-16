Бойня в Нидерландах: двое убиты и двое ранены видео
Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом в голландском городе Алмело, сообщила полиция Нидерландов.
«В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения», – передает ТАСС сообщение полиции.
NLTimes пишет, что остается неясным, тот ли это человек, который изрезал людей ножом. При этом в соцсетях появились кадры с мужчиной с арбалетом, который стрелял с балкона. Видео показывает, как он прицеливается и делает выстрел по цели, которую не видно, а потом скрывается в комнате.
Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl— RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021