Эрдоган готовится к выборам

Правящая коалиция примет участие в предстоящих в 2023 году выборах, намерена вновь получить доверие народа и продолжить служение ему, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu.

Президент подчеркнул, что гордится служением турецкому народу. «В нашем видении в вопросах службы народу нет партизанства, дискриминации. Мы пришли к власти не для того, чтобы править народом, а чтобы служить ему», - сказал он, отметив, что все усилия нынешнего правительства Турции направлены на благополучие народа и укрепление страны.

«Мы продолжим превращать Турцию в сильнейшую мировую державу», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что в воскресенье отправится в США, а в понедельник в Нью-Йорке, напротив штаб-квартиры ООН, состоится открытие 36-этажного Турецкого дома.