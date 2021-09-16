В рамках" Европейской недели мобильности" состоялась встреча с азербайджанскими волонтерами под названием "Молодежь в движении". Руководитель программы “Волонтеры на транспорте ” Нахид Гулиев проинформировал участников о сути кампании и проводимых мероприятиях, сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства.

Председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Юсиф Велиев призвал волонтеров организаций-членов принять активное участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Недели.

Волонтеры были проинформированы о важности градостроительства, ориентированного на общественный транспорт, пешеходное движение, использование велосипедов и продвижение экологически чистых транспортных средств.

Волонтеры, посетившие Центр интеллектуального управления транспортом, наблюдали за транспортным потоком на улицах и проспектах города, где наблюдается большая плотность движения, и ознакомились с процессом работы.

Отметим, что девиз кампании в этом году - "Безопасная и здоровая мобильность".