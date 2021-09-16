Депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. Об этом сообщил ТАСС источник в Европарламенте.

«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», — сообщил источник агентства.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.