Знаменитые азербайджанцы в Бельгии, Нидерландах, Германии – локомотив нашей диаспоры наше поле зрения
Бельгия, Нидерланды, Германия... Какими далекими эти страны казались из Азербайджана еще два-три десятка лет тому назад. А сегодня, хотя границы остались прежними, они стали гораздо ближе и понятнее. И во многом благодаря активности нашей диаспоры.
Проживающие в разных странах азербайджанцы никогда не забывали своей Родины, но еще более сплотились, буквально сжались в один железный кулак со своими соотечественниками в дни Отечественной войны. Азербайджанская диаспора в разных странах делала все возможное, чтобы донести до мира правду об Азербайджане и его исторической победе.
В настоящее время диаспорские организации также не прекращают своих усилий по доведению до мировой общественности нынешней, пока еще напряженной ситуации в Карабахе, о провокационных действиях армянских деструктивных сил, не желающих смириться с поражением и выполнить предусмотренные Трехсторонним соглашением обязательства. Необходимость такой работы особо подчеркнул глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на встречах этим летом с представителями зарубежных объединений азербайджанцев.
В то же время Ф.Мурадов предложил нашим соотечественникам, проживающим за пределами страны, как можно больше рассказывать и показывать достижения стремительно развивающегося Азербайджана.
Так, в последнюю декаду июня по инициативе Госкомитета прошел I форум функционирующих за рубежом так называемых Культурно-торговых домов Азербайджана и II форум Координационных советов диаспор. Символично, что оба мероприятия были проведены в знаковую для азербайджанского народа дату - 26 июня, День Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Участники встреч обсудили дорожную карту развития азербайджанской диаспоры, предусматривающую инновационные шаги в направлении дальнейшей активизации деятельности организаций наших соотечественников за рубежом как в плане агитации, так и интеграции в общество стран проживания.
В последующие месяцы представители азербайджанских общин в Бельгии, Нидерландах, Германии провели под руководством Госкомитета по работе с диаспорой мероприятия с участием местной общественности, на которых присутствовали послы Азербайджана в Нидерландах и Бельгии – Фикрет Ахундов и Вагиф Садыгов. Встреча с азербайджанской общиной Бельгии проходила в Доме Азербайджана в Брюсселе, а с членами Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии сотрудники Госкомитета встретились в Гааге. Здесь же состоялось заседание Азербайджано-Турецкой культурной ассоциации Голландии, участники которого посетили памятник, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида.
В голландском Роттердаме члены Конгресса азербайджанцев стран Бенилюкса обменялись мнениями о дальнейшей просветительской работе о современном Азербайджане среди местного населения. А в германском Кёльне в зале собрались выходцы из Азербайджана не только из этого города, но и соседних населенных пунктов. Среди приглашенных были сотрудники консульства Турции в Кёльне, а также представители турецкой диаспоры и СМИ. В рамках мероприятия участники посетили Дом Азербайджана в Кёльне и спортивный зал «Pantera GYM», где организуются спортивные тренировки студенческой молодежи из Азербайджана.
Следует отметить, что, к примеру, в Германии активно проявили себя в сотрудничестве с азербайджанской диаспорой госчиновник земли Северный Рейн-Вестфалия Эльнур Рихтер, доцент Рурского университета, руководитель группы экономической безопасности в Кембриджском университете Англии, гостевой доцент Университета Капе Южной Африки Эльхан Садыгзаде, член Союза журналистов Германии Орхан Арас, председатель Общества германо-азербайджанской дружбы Наиба Гаджиева, член организации İRKAZ, сотрудник германской компании “HennaMond” Самир Гасанов и др. И аналогичное солидное диаспорское представительство наблюдалось во всех странах.
Наряду с официальной повесткой деятельности диаспор организуются и неформальные встречи-знакомства с нашими выдающимися соотечественниками. Безусловно, интересными и познавательными как для членов диаспоры, так и для местных жителей стал вечер, проведенный в Институте радиологии клиники Кёльнского университета с возглавляющим отдел в этом институте, а также занимающим должность председателя Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии Нураном Абдуллаев. Незабываемымибыли и встречи с завотделом департамента болезней легких больницы «Аугустеренинен» Эльвином Гусейновым, сотрудником Национального центра научных исследований Германии Акпером Гусейновым, докторантом Института уголовного права и уголовного процесса Кёльнского университета Асифом Мустафаевым, врачом госпиталя Святого Иосифа в городе Вупперталь Хаметом Габибовым, членом Аудиторской палаты Германии Мурадом Гасанзаде. Немало азербайджанцев сегодня занимают престижные должности за рубежом. Именно поэтому на всех диаспорских мероприятиях рассматриваются и вопросы реальной интеграции в местный социум…