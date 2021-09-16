Рамиль Алиев 17:15

Бельгия, Нидерланды, Германия... Какими далекими эти страны казались из Азербайджана еще два-три десятка лет тому назад. А сегодня, хотя границы остались прежними, они стали гораздо ближе и понятнее. И во многом благодаря активности нашей диаспоры. Проживающие в разных странах азербайджанцы никогда не забывали своей Родины, но еще более сплотились, буквально сжались в один железный кулак со своими соотечественниками в дни Отечественной войны. Азербайджанская диаспора в разных странах делала все возможное, чтобы донести до мира правду об Азербайджане и его исторической победе. В настоящее время диаспорские организации также не прекращают своих усилий по доведению до мировой общественности нынешней, пока еще напряженной ситуации в Карабахе, о провокационных действиях армянских деструктивных сил, не желающих смириться с поражением и выполнить предусмотренные Трехсторонним соглашением обязательства. Необходимость такой работы особо подчеркнул глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на встречах этим летом с представителями зарубежных объединений азербайджанцев.

В то же время Ф.Мурадов предложил нашим соотечественникам, проживающим за пределами страны, как можно больше рассказывать и показывать достижения стремительно развивающегося Азербайджана. Так, в последнюю декаду июня по инициативе Госкомитета прошел I форум функционирующих за рубежом так называемых Культурно-торговых домов Азербайджана и II форум Координационных советов диаспор. Символично, что оба мероприятия были проведены в знаковую для азербайджанского народа дату - 26 июня, День Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Участники встреч обсудили дорожную карту развития азербайджанской диаспоры, предусматривающую инновационные шаги в направлении дальнейшей активизации деятельности организаций наших соотечественников за рубежом как в плане агитации, так и интеграции в общество стран проживания. В последующие месяцы представители азербайджанских общин в Бельгии, Нидерландах, Германии провели под руководством Госкомитета по работе с диаспорой мероприятия с участием местной общественности, на которых присутствовали послы Азербайджана в Нидерландах и Бельгии – Фикрет Ахундов и Вагиф Садыгов. Встреча с азербайджанской общиной Бельгии проходила в Доме Азербайджана в Брюсселе, а с членами Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии сотрудники Госкомитета встретились в Гааге. Здесь же состоялось заседание Азербайджано-Турецкой культурной ассоциации Голландии, участники которого посетили памятник, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида.