В подземных переходах – в масках, иначе – штраф МВД заявляет
Граждане, не надевающие медицинские маски в подземных и надземных пешеходных переходах, штрафуются, сообщил начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.
Гаджиев отметил, что подземные и надземные пешеходные переходы считаются закрытыми пространствами, поэтому граждане должны пользоваться медицинскими масками.
«Использование масок в закрытых пространствах обязательно. Это регулируется законом. Сотрудники полиции применяют административное взыскание в отношении граждан, не соблюдающих этот порядок и нормы. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, штраф в отношении физических лиц составляет 100, должностных - 300, юридических лиц - 600 манатов», - сказал Гаджиев.