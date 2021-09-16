Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев

Специально для владельцев микробизнеса Yelo Bank создал возможность прямого перевода бизнес-кредитов прямо на пластиковую карту. С этим нововведением вы забудете о лишней бумажной волоките и не будете тратить время впустую. 

Все что требуется сделать - это один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не придется посещать филиал для получения следующего кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.

Преимущества микрозаймов от Yelo Bank на этом не заканчиваются:

  • Льготный период до 12 месяцев

  • Возможность получить кредит до 100 000 манатов

  • Условный залог и осмотр дома не требуются

  • Быстрое оформление

  • Возможность выбора плана оплаты, адаптированного под ваш бизнес 

  • Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Не упустите эту возможность и сэкономьте время с Yelo Bank. Подайте заявку онлайн не обращаясь в банк: http://bit.ly/yelomikro

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам  в  соцсетях Facebook и Instagram  Мы обязательно ответим.    

Yelo Bank – яркий банкинг!