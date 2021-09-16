Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев

Специально для владельцев микробизнеса Yelo Bank создал возможность прямого перевода бизнес-кредитов прямо на пластиковую карту. С этим нововведением вы забудете о лишней бумажной волоките и не будете тратить время впустую.

Все что требуется сделать - это один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не придется посещать филиал для получения следующего кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.