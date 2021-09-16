Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
Специально для владельцев микробизнеса Yelo Bank создал возможность прямого перевода бизнес-кредитов прямо на пластиковую карту. С этим нововведением вы забудете о лишней бумажной волоките и не будете тратить время впустую.
Все что требуется сделать - это один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не придется посещать филиал для получения следующего кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.
Преимущества микрозаймов от Yelo Bank на этом не заканчиваются:
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Льготный период до 12 месяцев
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Возможность получить кредит до 100 000 манатов
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Условный залог и осмотр дома не требуются
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Быстрое оформление
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Возможность выбора плана оплаты, адаптированного под ваш бизнес
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Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.
Не упустите эту возможность и сэкономьте время с Yelo Bank. Подайте заявку онлайн не обращаясь в банк: http://bit.ly/yelomikro
У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам в соцсетях Facebook и Instagram Мы обязательно ответим.
Yelo Bank – яркий банкинг!