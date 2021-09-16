36-летний уроженец Баку – Эмиль стал преемником протестантского пастора

Кандидатура Эмиля была предложена региональной церковью, что стало для него самого неожиданностью. По его признанию, он даже не подозревал о существовании этой коммуны.

Теперь в его обязанности входят задачи, связанные с организацией похорон, свадеб и крещений.

В интервью журналистам Эмиль Шлихтер рассказал, что до десятилетнего возраста жил в мусульманской стране – Азербайджане. Впоследствии его мать, армянка по национальности, решила переехать из страны, а отец остался жить в Азербайджане.

Обосновавшись в Касселе, Эмиль окончил школу и поступил в университет, где изучал политику и экономику. Однако тяга к религии привела его в приходскую школу, окончив которую он решил стать священником.