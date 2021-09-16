Нидерланды не приняли Папу Франциска. А церкви становятся ресторанами и магазинами
Несколько лет назад некий католический священник с юга Нидерландов публично признался, что является геем, и поведал, что мечтает о легализации своей связи с другим таким же. Дело вызвало нешуточный резонанс в медиа и обществе, а местный епископ должен был официально отреагировать и приказал священнику вернуться к целибату и покаянию.
Однако сразу же среагировали и прихожане, которые организовали большую манифестацию в защиту своего приходского священника. Так пишет профессор Ягеллонского университета Петр Очко в книге «Открытка из Мокума. 21 рассказ о Голландии». На нее ссылается портал Onet.pl.
Скандал этот — лишь часть проблем в церкви страны.
Нидерланды считаются страной почти образцовой в смысле евангелическо-реформатской традиции. Однако приглядевшись ближе, можно понять, что ситуация гораздо сложнее. Представители самой многочисленной религиозной группы в Нижней Стране сейчас и всегда были… католиками.
Однако это совсем другие католики, нежели в Польше, Литве, Словакии или Венгрии. Они поддерживают эвтаназию, согласны со свободным выбором женщин между родами и абортами и аплодируют однополым парам, в том числе практикующимся среди католиков. Более того, геи ходят к причастию, но не идут на исповедь — исповедь воспринимают как вид психологического насилия, попыткой получения институционального контроля над жизнью личности. Если их спросить о соблюдении поста, они удивляются еще больше: разве это не средневековый обычай?
Только 1 процент верующих ходят в церковь, остальные хотят молиться дома или на прогулке. Когда в 2014 году Папа Франциск хотел посетить Голландию, его визит остановил сам кардинал Вим Эйк. Он боялся, что почти никто не появится на торжественной мессе и высокому гостю будет обидно.
После богослужения в нефах храма выставляются столы, приходской священник становится официантом, подает кофе и спрашивает о делах семейных, а члены приходского совета угощаются пирожными и печеньем.
В повседневности этот совет организует жизнь общины, занимается финансами, платит священнику зарплату и отчитывается за пожертвования до последнего цента. Katholike — означает с греческого «всеобщий». Однако моделей католицизма много.
Если бы упомянутый в начале статьи священник-гей сидел тихо, то ничего бы не случилось, как он считает. Но дело приняло нежелательный оборот, вызвав резонанс по всей стране. Во время манифестации в защиту него местные прихожане подчеркивали, что такого хорошего священника и, более того, с таким симпатичным партнером им не найти.
Не оставили без внимания этот случай и протестанты. Они выступили с контрпредложением: они, тоже имея проблемы с кадрами, обратились к смелому священнику, предложив ему принять свободный приход, вступить в брак с любимым и постепенно перейти в новую конфессию. Более того, протестанты предложили ему в первые годы проводить мессы на свой лад, а для верующих это будет тоже неким разнообразием.
Ситуация в этой стране может быть объяснена статистикой, которая, как известно, знает все. Данные 2015 года, которые, скорее всего, сейчас уже иные, говорили, что 50 процентов нидерландцев - мужчин и женщин - считают себя атеистами, неверующими или агностиками.
Если речь идет о верующих, то 23,7 процента граждан Королевства Нидерланды — католики, 15,5 процента — протестанты разных ответвлений, 4,9 исповедуют ислам, в то же время 5,7 процента являются буддистами, индуистами, иудеями и даже членами «Церкви Летающих Спагетти», да и другими...
К тому же некоторые «верующие» - это также деисты, христианские атеисты (принимают этические нормы, но решительно отвергают веру в Бога и метафизику) и голландское изобретение — йеттисты, «дальние родственники» агностиков.
«На вопрос, верят ли они в Бога, отвечают, что абсолютно нет, но не гарантируют, что нет «чего-то» (на голландском языке jetts) вроде «космической вагины» или «мистического радужного тигра», - пишет автор книги.
В такой секуляризованной стране, как современные Нидерланды, добрый пастырь (причем пастырь верующий, так как есть духовные лица — открытые атеисты) - это воистину сокровище, никому другому таким не стать.
Хотя католицизм в сравнении с другими конфессиями чувствует себя здесь и так неплохо, цифры говорят об обратном.
Между 2013 и 2014 годами число приходов римско-католической церкви в Нидерландах упало с 1525 до 760. Нет месяца, чтобы какой-то ненужный костел не переделывался в ресторан, жилой дом, библиотеку или магазин. Так, например, случилось в Маастрихте. Здесь бывший католический храм монахов-доминиканцев готического стиля превращен в библиотеку и ресторан. В Утрехте старинная церковь стала небольшим конгресс-центром.
Размывание традиционных ценностей, пренебрежение к христианству, возникновение сект и якобы новых церквей как институций — все это вызывает тревогу не только в Апостольской столице, но и в сердцах простых верующих, так называемых аврамических религий. И случай со священником-геем и резонансом на него в обществе — тревожный сигнал Европе: что-то не так на Старом континенте.