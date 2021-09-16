Нидерланды не приняли Папу Франциска. А церкви становятся ресторанами и магазинами

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 17:38

Несколько лет назад некий католический священник с юга Нидерландов публично признался, что является геем, и поведал, что мечтает о легализации своей связи с другим таким же. Дело вызвало нешуточный резонанс в медиа и обществе, а местный епископ должен был официально отреагировать и приказал священнику вернуться к целибату и покаянию. Однако сразу же среагировали и прихожане, которые организовали большую манифестацию в защиту своего приходского священника. Так пишет профессор Ягеллонского университета Петр Очко в книге «Открытка из Мокума. 21 рассказ о Голландии». На нее ссылается портал Onet.pl. Скандал этот — лишь часть проблем в церкви страны.

Нидерланды считаются страной почти образцовой в смысле евангелическо-реформатской традиции. Однако приглядевшись ближе, можно понять, что ситуация гораздо сложнее. Представители самой многочисленной религиозной группы в Нижней Стране сейчас и всегда были… католиками. Однако это совсем другие католики, нежели в Польше, Литве, Словакии или Венгрии. Они поддерживают эвтаназию, согласны со свободным выбором женщин между родами и абортами и аплодируют однополым парам, в том числе практикующимся среди католиков. Более того, геи ходят к причастию, но не идут на исповедь — исповедь воспринимают как вид психологического насилия, попыткой получения институционального контроля над жизнью личности. Если их спросить о соблюдении поста, они удивляются еще больше: разве это не средневековый обычай? Только 1 процент верующих ходят в церковь, остальные хотят молиться дома или на прогулке. Когда в 2014 году Папа Франциск хотел посетить Голландию, его визит остановил сам кардинал Вим Эйк. Он боялся, что почти никто не появится на торжественной мессе и высокому гостю будет обидно. После богослужения в нефах храма выставляются столы, приходской священник становится официантом, подает кофе и спрашивает о делах семейных, а члены приходского совета угощаются пирожными и печеньем. В повседневности этот совет организует жизнь общины, занимается финансами, платит священнику зарплату и отчитывается за пожертвования до последнего цента. Katholike — означает с греческого «всеобщий». Однако моделей католицизма много. Если бы упомянутый в начале статьи священник-гей сидел тихо, то ничего бы не случилось, как он считает. Но дело приняло нежелательный оборот, вызвав резонанс по всей стране. Во время манифестации в защиту него местные прихожане подчеркивали, что такого хорошего священника и, более того, с таким симпатичным партнером им не найти.