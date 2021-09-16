Сегодня при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Государственного агентства занятости при организации Общественного совета KOBIA и при партнерстве Организации предпринимателей-инвалидов состоялся форум на тему «Социальное предпринимательство в Азербайджане: текущее состояние и перспективы».

В мероприятии приняли участие представители госструктур, бизнес-ассоциаций и общественных объединений, ветераны Отечественной войны, занимающиеся социальным предпринимательством и проявляющие интерес к бизнесу, а также люди с ограниченными физическими возможностями.

На форуме обсуждались значимость социального предпринимательства, развитие и стимулирование этой отрасли в нашей стране. Участники выступили с различными предложениями, получили ответы на свои вопросы.

Модератор форума - глава Общественного совета при KOBIA Фархад Гарашов подчеркнул, что приоритетным направлением является формирование достойной занятости и возможности зарабатывать для социально незащищенных слоев населения, всесторонняя интеграция данной группы в общество и поощрение социального предпринимательства. Он отметил, что мероприятие организовано с целью узнать текущее состояние социального предпринимательства в Азербайджане и изучить различные предложения.

Выступивший на форуме министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев рассказал о работе, проделанной с целью повышения возможностей для людей из незащищенных социальных групп и инвалидов, чтобы упростить их доступ к рынку труда и занятости, к занятиям малым бизнесом. Было отмечено, что в январе – августе этого года 900 человек с инвалидностью были обеспечены работой. Еще 1045 человек с ограниченными физическими возможностями привлечены к участию в семинарах по самозанятости.

Глава Совета правления KOBİA Орхан Мамедов также заявил, что стимулирование социального предпринимательства, поддержка развития предпринимательства среди инвалидов и молодежи являются одним из направлений деятельности агентства. Он рассказал о проделанной в этой сфере работе, озвучил различные предложения по развитию социального предпринимательства и сотрудничеству с различными структурами.

Глава Общественного объединения «Организация инвалидов-предпринимателей» Мирза Мамед Велиев в своем выступлении рассказал о текущем состоянии в данной области, о поддержке и заботе для социально незащищенных слоев общества, интеграции инвалидов в общество, привлечении их к активной занятости и достигнутых в этом направлении успехах.

На форуме также была продемонстрирована выставка работ, выполненных людьми с ограниченными физическими возможностями.