Лукашенко призвал избавляться от долларов
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал решительно переходить на использование национальных валют в торговле, сообщает РИА Новости.
Глава белорусского государства подчеркнул, что зависимость от «известной мировой валюты» делает страны объединения уязвимыми и лишает их конкурентных финансовых и экономических преимуществ.
Глава Беларуси, имея в виду американский доллар, напомнил, что его все чаще начинают использовать как оружие, и призвал избавляться от него.