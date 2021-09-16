Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:50

Греция отправила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot для усиления противовоздушной обороны и противоракетной защиты королевства. Как сообщается, греческие военные развернут в королевстве два зенитно-ракетных комплекса и разместят там 120 человек личного состава. В свое время Александр Македонский до Аравии дошел, но углубляться в нее не стал – от кочевников-бедуинов проку были никакого, одни хлопоты, а нефть тогда никому и не нужна была. Но времена изменились, и теперь Греция просто рвется в Эр-Рияд, предлагая саудитам дружбу, оборонное партнерство и зенитно-ракетные комплексы.

ЗРК Patriot – изделие американское, но в том и дело, что США аналогичные комплексы из Саудовской Аравии 11 сентября окончательно вывезли, серьезно ослабив систему ПВО-ПРО Королевства перед ракетными атаками йеменских хуситов. Вдобавок еще и разорвав достигнутые при Трампе договоренности о дополнительном размещении в Аравии еще как минимум четырех батарей «Патриотов». Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал сделать Саудовскую Аравию парией – этим и занимается. Не то, чтобы уж совсем всерьез, но вот такими шагами пользуется во всю. Типичная для американских демократов тактика – и на разрыв не идут, но густо и обильно пакостят на каждом шагу союзнику, в отношении которого испытывают недовольство. Саудиты было решили объясняться на понятном Вашингтону языке долларов и изъявили готовность заплатить $500 миллионов, перезаключив контракт на покупку новых и продолжение технического обслуживания стоящих на вооружении ВС Саудовской Аравии вертолетов американского производства. Госдепартамент США выразил свое глубокое удовлетворение данным фактом, заявив, что «предлагаемая продажа [вертолетов] поддерживает интересы внешней политики США и ее национальную безопасность, помогая повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для политической стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке». Но Белый дом в отношении американских ЗРК Patriot своего мнения не изменил, обратно их в «дружественную страну» не вернул, однако – обратился к союзникам по НАТО с предложением поделиться с саудитами своими возможностями. Тут-то Афины и решили, что настал их звездный час.