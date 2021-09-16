Наивные наследники Александра Македонского: хотят увлечь Эр-Рияд против Турции наш комментарий
Греция отправила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot для усиления противовоздушной обороны и противоракетной защиты королевства. Как сообщается, греческие военные развернут в королевстве два зенитно-ракетных комплекса и разместят там 120 человек личного состава.
В свое время Александр Македонский до Аравии дошел, но углубляться в нее не стал – от кочевников-бедуинов проку были никакого, одни хлопоты, а нефть тогда никому и не нужна была. Но времена изменились, и теперь Греция просто рвется в Эр-Рияд, предлагая саудитам дружбу, оборонное партнерство и зенитно-ракетные комплексы.
ЗРК Patriot – изделие американское, но в том и дело, что США аналогичные комплексы из Саудовской Аравии 11 сентября окончательно вывезли, серьезно ослабив систему ПВО-ПРО Королевства перед ракетными атаками йеменских хуситов. Вдобавок еще и разорвав достигнутые при Трампе договоренности о дополнительном размещении в Аравии еще как минимум четырех батарей «Патриотов».
Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал сделать Саудовскую Аравию парией – этим и занимается. Не то, чтобы уж совсем всерьез, но вот такими шагами пользуется во всю. Типичная для американских демократов тактика – и на разрыв не идут, но густо и обильно пакостят на каждом шагу союзнику, в отношении которого испытывают недовольство.
Саудиты было решили объясняться на понятном Вашингтону языке долларов и изъявили готовность заплатить $500 миллионов, перезаключив контракт на покупку новых и продолжение технического обслуживания стоящих на вооружении ВС Саудовской Аравии вертолетов американского производства.
Госдепартамент США выразил свое глубокое удовлетворение данным фактом, заявив, что «предлагаемая продажа [вертолетов] поддерживает интересы внешней политики США и ее национальную безопасность, помогая повысить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для политической стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке».
Но Белый дом в отношении американских ЗРК Patriot своего мнения не изменил, обратно их в «дружественную страну» не вернул, однако – обратился к союзникам по НАТО с предложением поделиться с саудитами своими возможностями. Тут-то Афины и решили, что настал их звездный час.
Все дело в том, что после начала потепления в отношениях Турции с Эмиратами и наметившегося диалога Анкары с Каиром, на антитурецком «греческом альянсе», главной задачей которого было не допустить турок к энергоресурсам Восточного Средиземноморья, можно ставить жирный полумесяц. Греция и Кипр остаются в гордом одиночестве. И единственными инструментами для противостояния турецкой активности становятся стенания и истерики.
Которым крупные международные игроки будут время от времени сочувственно кивать, выражать озабоченность – но палец о палец не ударят для поддержки Афин и Никосии, поскольку нравы в международных отношениях – нравы джунглей, горе слабому. А вот если к «греческому альянсу» проявит интерес Саудовская Аравия – ситуация может и измениться.
Не в том, конечно, смысле, что Афины и Никосия добьются своего и вытеснят Анкару из Восточного Средиземноморья – это практически невозможно. Но слегка попортить кровь Анкаре они смогут. А там, глядишь, удастся что-то для себя выторговать. Потому восторг главы греческой дипломатии Никоса Дендиаса от отправки ЗРК Patriot вполне объясним: «Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива».
Наивные наследники Александра Македонского на полном серьезе считают, что им удастся увлечь Эр-Рияд своей интригой и заставить саудитов играть по их сценарию. Но тут они глубоко ошибаются – не с теми связались. В лучшем случае Саудовская Аравия их поблагодарит. А вероятнее всего – втянет в свои интриги, незаметно заставив делать то, что нужно Эр-Рияду, а не Афинам. Не зная Востока – не стоит туда соваться, даже если память о Македонском стучит в их сердца.