Замминистра сообщил, что звание «Герой Отечественной войны», установленное законом от 26 ноября 2020 года, определено как высшая степень отличия нашей страны. По его словам, группа военнослужащих получила звание «Герой Отечественной войны» распоряжением президента от 9 декабря 2020 года. Другим распоряжением главы государства от 30 декабря 2020 года им назначена президентская стипендия (ежемесячная сумма 2000 манатов).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов рассказал о великой победе азербайджанской армии в 44-дневной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Анар Керимов сказал, что в продолжение этих мер в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 августа 2021 года «Об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджанской Республики и их семей», Министерство труда и соцзащиты населения начало предоставлять жилье лицам данной категории. Сегодня жильем обеспечена еще одна группа данных лиц.

Было отмечено, что распоряжение президента от 25 января 2021 года предусматривает поэтапное предоставление 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидов войны в 2021-2025 годах. В частности, в 2021 году им будет предоставлено около 3000 квартир и частных домов. В 2021 году семьям шехидов и инвалидов войны уже передано более 1 600 квартир, а в целом за прошедший период - 11 000 квартир. Также в этом году инвалиды войны получили 100 автомобилей, в целом - 7300 автомобилей.

Герои Отечественной войны и члены семей лиц, которым посмертно присвоено это звание, отметили высокий уровень заботы и внимания со стороны главы государства. Они выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за предоставление новых квартир.