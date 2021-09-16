Гошгар Тахмазли обсудил с Россельхознадзором судьбу азербайджанских помидоров и абрикосов

В агентстве haqqin.az сказали, что на встрече обсуждались вопросы контроля за продукцией растениеводства, экспортируемой из Азербайджана в РФ, меры по борьбе с вредителями растений и вирусами в фермерских хозяйствах, взятие проб из экспортируемых партий продукции для лабораторных исследований.

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли встретился с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом в формате видеоконференции.

Отметив, что поступающие уведомления рассматриваются, председатель АПБ Гошгар Тахмазли сообщил, что в косточковых и семенных фруктах, экспортируемых в Россию, проводились исследования и мониторинг на наличие бурой монилиозной гнили.

Сергей Данкверт, в свою очередь, выразил удовлетворение дальнейшим расширением сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности, а также здоровья растений.

На встрече также обсуждалась фумигация некоторых культур во время импортных и экспортных операций, их экспорт после хранения в холодильных складах, продление разрешения на перевозку яблок и помидоров по железной дороге, выдача фитосанитарных сертификатов нескольким небольшим предприятиям.