Сегодня атмосфера в отечественном театральном пространстве удручает сильнее – дистанция между театром и зрителем растет с каждым днем по мере увеличения числа больных и жертв коронавируса. Реальность отнюдь не внушает оптимизма, перспективы сомнительны. Было бы по меньше мере странным, если бы в нынешний век бурного развития информационных технологий не нашлось решения этой проблемы. И оно нашлось - в виде онлайн-трансляций премьер, презентаций, выставок и других интересных проектов современного арт-рынка, но, увы, очень скоро все это стало чем-то шибко напоминать бесплатное общение на всевозможных сайтах знакомств. Впрочем, этого и следовало ожидать, ибо никакой виртуальный контакт не способен заменить зрителю возможность прочувствовать магическую ауру сценического пространства, энергетику живого контакта с актерами. Однако гораздо больше в этой ситуации с весьма сомнительным шансом выхода из пандемийного лабиринта в обозримом будущем страдают театры столицы.

Театральная индустрия всегда была самой уязвимой сферой развития культуры. В свое время она оказалась на грани кризиса с рождением кинематографа, с появлением телевидения театру также предрекли уход в небытие, но, к счастью, эти мрачные прогнозы не оправдались. Много позже, пройдя все жернова экономического кризиса на стыке веков, театр вновь доказал свое неукоснительное право на существование.

- Как живет или, наверное, правильнее было бы сказать выживает ваш театр в условиях пандемии коронавируса?

- К сожалению, ничего утешительного сказать на этот счет не могу. Мы, как вы совершенно верно отметили, именно выживаем, поскольку театр уже полтора года не работает, здесь практически заморожен весь творческий процесс, нет спектаклей, репетиций, в связи с чем не обновляется и репертуар. Благо зарплату весь коллектив получает, Министерство культуры помогает с оплатой коммунальных услуг и пока мы тешим себя надеждой на то, что когда-нибудь придет конец этой злосчастной пандемии.

- Финансовый вопрос немаловажный, конечно, но ведь актеру жизненно необходимо всегда оставаться в творческой форме, важно чувствовать реакцию зрительного зала, да и сама динамика ежедневных репетиций ему нужна для привычного ритма жизни.

- Согласен с вами, но любая наша попытка как-то решить эту проблему означала бы нарушение закона, а этого мы допустить не можем. Правда, весь коллектив нашего театра прошел вакцинацию, но это не дает нам право возобновить работу труппы, ведь известно, что никакая вакцина не является гарантией от заражения ковидом.

- Но разве нельзя начать работу над каким-то камерным спектаклем, хотя бы для будущего репертуара и для того, чтобы труппа окончательно не отвыкла от работы?

- Это нереально. Наш театр, как вы знаете, музыкальный, здесь в одном спектакле даже с самым небольшим числом действующих лиц участвуют хор, в котором порядка 25 человек, столько же артистов балетной труппы, оркестр в составе 50 музыкантов, добавьте к этому еще человек 10-15 гримеров, реквизиторов, костюмеров, рабочих сцены… Причем касается это не только вечернего спектакля, у нас в течение дня с 11 до 14 часов актеры вместе с режиссером работают над либретто, с 14 до 16 идут репетиции по вокалу и хореографии, с 16 до 18 - репетиция с оркестром. Вы только представьте себе, сколько людей ежедневно окажутся в тесном контакте.

- Но в театральной практике ведь существуют выступления на открытом воздухе в весенне-летний период. Вы не пытались хотя бы таким образом решить проблему?

- Это только на первый взгляд может показаться выходом из положения. В 2019 году по инициативе главы Исполнительной власти Сабаильского района Вугара Зейналова на Площади фонтанов состоялся большой концерт в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, в котором принимали участие и артисты нашего театра. И, представьте, на этот концерт хлынул людской поток таких масштабов, что ни о каких масках или дистанции между зрителями не могло быть и речи.

- Безусловно, ваш театр всегда был одним из самых посещаемых в столице, но вы, наверное, заметили, что в условиях изоляции в обществе с каждым днем стал все больше наблюдаться некий процесс разобщения. Не повлияет ли это в будущем на интерес зрителя к театру вообще?

- Разумеется, общество сегодня переживает не лучшие времена, но лично я все же настроен более оптимистично. Тем более что зрители по сей день не перестают спрашивать, когда наконец откроется наш театр, мы же, в свою очередь, чтобы всегда оставаться на связи, на нашей странице в Facebook каждую неделю с пятницы по воскресенье предлагаем их вниманию лучшие спектакли нашего репертуара. Другого выхода у нас нет.

- А как вы решаете вопрос смены поколений в труппе, без которой развитие театра практически невозможно? Ведь современную молодежь с ее прагматичным мышлением актерская профессия не очень-то привлекает.

- Я бы сказал, что сегодня интерес молодежи к актерской профессии все же наблюдается, молодые люди, желающие ступить на актерскую стезю, к нам приходят нередко. Вопросом их отбора занимается заведующая кафедрой актерского мастерства Бакинской музыкальной академии, член государственной экзаменационной комиссии АзГУКИ народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова. В нашу труппу, кстати, принят инвалид Второй карабахской войны Мабут Ахмедов, которому оперировали ногу. Многих это, думаю, удивит, но нужно послушать его голос, особенно песню «Карабах» в его блестящем исполнении, чтобы понять правильность нашего решения.

- То есть эхо войны донеслось и до вашего театра?

- Да, и не только эхо, во Второй карабахской войне приняли участие артист нашей балетной труппы Мурад Агаев и семеро сыновей наших технических работников, двоих из которых мы приняли на работу. Как это не прискорбно, есть у нас и один шехид – наш осветитель Алиага Мамедов. Его сестру мы также приняли на работу и оказываем всяческую поддержку его семье. Помимо всего мы сняли также ролик «Galib əsgər» и фильм-спектакль «Laçın», с которыми можно ознакомиться на нашей странице в Facebook. Вот такая печальная статистика. Так что музыкальный театр – это не только развлекаловка, как может кому-то ошибочно показаться, он никогда не существовал в отрыве от происходящих в обществе событий. Да, сегодня мы все переживаем не лучшие времена, и театры – не исключение. Для любого театра это вынужденный процесс стагнации, одолеть который будет непросто. Но мы держимся в надежде на то, что настанет день и Азербайджанский государственный академический музыкальный театр вновь распахнет двери своим зрителям.