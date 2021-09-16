Стоит отметить, что белая икра является чуть ли не самым дорогим деликатесом в мире. Так лондонский Caviar House & Prunier на Пикадилли продает килограмм икры Almas Caviar, фасованной в банку из 24-каратного золота, по 16 000 фунтов стерлингов (примерно 32000 манатов).

Уроженец Азербайджана Вюсал Гусейнов основал в голландском Эйндховене компанию AnnaDutch, которая занимается разведением редких осетров-альбиносов, из которых получают белую икру.

AnnaDutch является единственным питомником осетровых в Нидерландах и в настоящее время является одним из лучших в мире с точки зрения качества.

В Нидерландах на законодательном уровне было запрещено выращивать осетровые. После долгих обсуждений с Министерством сельского хозяйства AnnaDutch был дан зеленый свет.

«С первого дня работы нашей целью было создание продукта, который бы максимально по вкусу напоминал свежий продукт из Каспия. Вскоре мы запустили проект «осетр-альбинос». Проблема белой икры заключается в том, что у нее очень мелкие яйца. Наша задача заключалась в получении икринок большего размера, что сделало бы вкус более интенсивным», - рассказывает Вюсал Гусейнов.

Гусейнов рассказывает, что для достижения этой цели он собрал команду из лучших профессоров страны.

«Через годы поисков мы нашли способ сделать нашу икру самой крупной в мире. Теперь это наша коммерческая тайна», - с гордостью рассказывает мужчина.

В прошлый вторник на предприятии выловили крупную осетрину весом 28 килограммов. Через 40 минут, вся икра из нее была добыта.

«Это действительно стоило долгого ожидания», - рассказывает Гусейнов, отмечая, что килограмм этой икры они продадут за несколько тысяч евро.