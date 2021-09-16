Космическое достижение Азербайджана: спустя полвека Международный конгресс астронавтики пройдет в Баку

Тамилла Алиева, собкор 19:09

Сегодня, 17 сентября, состоялась встреча министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева с делегацией Международной астронавтической федерации (IAF), находящейся с рабочим визитом в нашей стране. Об этом сообщает haqqin.az. На встрече министр Рашад Набиев особо отметил, что благодаря успешным спутниковым проектам, инициированным президентом Ильхамом Алиевым и реализуемым под его руководством, независимый Азербайджан стал членом мировой космической семьи. Именно поэтому, подчеркнул он, важное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики, спустя 50 лет - в 2023 году снова пройдет в Баку.

Наряду с Азербайджаном конгресс предоставит возможность и другим странам, в том числе не являющимся членами IAF, более тесно интегрироваться в глобальную космическую отрасль. Президент Международной астронавтической федерации Паскаль Эренфройнд в своем выступлении выразила благодарность ОАО «Азеркосмос» за эффективное и многоплановое сотрудничество. «Уверена, что Международный конгресс астронавтики, который состоится в 2023 году, оставит значительный след в позиции Азербайджана на космической арене и даст стране импульс стать одной из движущих сил мировой космической индустрии», - отметила президент федерации.