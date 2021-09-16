Азербайджанские таможенники провели уникальную операцию, в ходе которой было изъято 133,4 кг опиума. Уникальность операции заключается в том, что наркотики были спрятаны в грузе, состоявшем из десятков тонн пемзы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на КПП «Шахтахты» был подвергнут досмотру автомобиль марки Mercedes-Benz с государственным номерным знаком 76DX649/76DX114, которое транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику направлялось в Турцию. Благодаря реакции служебной собаки, в 19 тоннах губчатого камня (пемзы) было обнаружено 68,3 кг опиума.

Направлявшийся вслед за Mercedes-Benz грузовик Man с госномерами 76DF619/76DH576 также был подвергнут досмотру. В аналогичном грузе 19 тоннах пемзы было обнаружено свыше 65 кг опиума.

Общий вес изъятого наркотика составил 133,4 кг.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 206.2 (контрабанда наркотиков) УК Азербайджана.