Во Франции США обвинили в предательстве и требуют выхода из НАТО

Политик сделал такое заявление на фоне недавнего скандала из-за выхода Австралии из договора по подлодкам с французской Naval Group, который во Франции называли сделкой века. Канберра разорвала крупный контракт с Парижем ради получения американских атомных субмарин.

Кандидат в президенты Франции, лидер французских социалистов, Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы страна вышла из НАТО. Об этом сообщает Boursorama.

«Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который Штаты хотят разместить в Тулузе», — заявил Меланшон.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» отказ Австралии от строительства дизель-электрических подлодок. Он подчеркнул, что Франция ждет объяснений как от США, так и от Австралии. По словам министра, контракт обсуждался в течение двух лет, и доверие к австралийской стороне теперь подорвано.