ТЕБИБ получило новое полномочие

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана – ТЕБИБ наделено новыми полномочиями. Отныне согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым решении о внесении поправки в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния" регистрацию рождения детей будет осуществлять ТЕБИБ. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

Информация о рождении (дата рождения и пол ребенка, фамилия, имя, отчество, место жительства, номер и дата выдачи удостоверения личности матери) будет направляться медучреждениями, находящимися в подчинении ТЕБИБ Госагентству по обязательному медстрахованию, а другими медицинскими учреждениями – Министерству здравоохранения. Затем эта информация вносится Минздравом и Агентством по ОМС в информационную систему Министерства юстиции, а оттуда в автоматическом режиме – в отдел регистрации по месту жительства матери.