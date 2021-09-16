Директор Центра гигиены и замглавы Сальяна проворовались

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершило расследование незаконных действий директора Центра гигиены и эпидемиологии Сальянского района Интигама Абышова. Как отмечает «Туран» в этой истории примечательным является факт того, что фигурантами возбужденного уголовного дела не оказались другие должностные лица района, которые имели финансовые отношения с тем лицом, с которым И. Абышов имел противозаконные связи.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, выявлено, что Интигам Абышов вместе с главным бухгалтером центра Лалой Бахышовой изъяли зарплатные карты неработающих сотрудников. Кроме этого, на основании фиктивных документов ими осуществлен перевод денежных средств на счета руководимых Гусейнгулу Мансимовым компаний. Этим путем производилось присвоение денег в особо крупных размерах. При этом о сумме присвоенных средств не сообщается.

Для возмещения ущерба, причиненного по делу, наложен арест на приобретенное преступным путем имущество, оформленное на имя члена семьи, отмечено в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно собственному расследованию ИА Turan, Гусейнгулу Ханали оглу Мансимов занимал должность заместителя главы Исполнительной власти - начальника отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сальянского района. В августе и октябре 2018 года он зарегистрировал в своей квартире в городе Сальян две компании (ООО “H-Məhəmməd” и ООО “H-Aral”). В Едином портале госзакупок имеются данные о восьми договорах с этими компаниями. Компании становились победителями конкурсных закупок ИВ Сальянского района, представительства ИВ по городу Сальян, Управления молодежи и спорта района, Сальянской региональной агрохимической лаборатории. География контрактов распространена и в городе Баку. Здесь закупщиками работ по текущему ремонту являются Детская неврологическая больница и Противотуберкулезный диспансер №1 города Баку. В 2018-2021 годах компании 67-милетнего Гусейнгулу Мансимова получили от этих структур незначительную по размерам коррупции в стране сумму - 95,2 тыс. манат.

В портале госзапупок отсутствует информация о закупках Центра гигиены и эпидемиологии Сальянского района.