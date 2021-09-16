Неблагодарные социалистические страны

20:14

Бывшие социалистические страны Европы уже не помнят, какую экономическую помощь им оказывала Москва, с этим может столкнуться и Вашингтон, если в какой-то момент американское влияние ослабнет. Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, Советский Союз когда-то очень много помогал восточноевропейским странам - участницам Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

"Ну и что, сейчас кто-нибудь эту доброту помнит? Помнит какие-то инвестиции, которые тогда делались, долги, которые когда-то создавались и по которым наша страна оплачивала очень многие затраты восточноевропейских и других стран? Об этом уже никто и никогда не вспомнит, никогда за это спасибо не скажет", - заметил Медведев. Он допустил, что "если в какой-то момент Соединенные Штаты не смогут оказывать финансово-экономическую помощь или военную помощь тем или иным государствам Европы или каким-то иным государствам, их влияние тоже ослабнет настолько, насколько в какой-то период ослабло влияние России". "И никто тем же самым Соединенным Штатам Америки не скажет спасибо за то, что они делали до этого", - считает Медведев. Он подчеркнул, что Россия и страны Европы остаются соседями, поэтому "очень важно поддерживать нормальные торгово-экономические связи".