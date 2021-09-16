Неблагодарные социалистические страны
Бывшие социалистические страны Европы уже не помнят, какую экономическую помощь им оказывала Москва, с этим может столкнуться и Вашингтон, если в какой-то момент американское влияние ослабнет. Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, Советский Союз когда-то очень много помогал восточноевропейским странам - участницам Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
"Ну и что, сейчас кто-нибудь эту доброту помнит? Помнит какие-то инвестиции, которые тогда делались, долги, которые когда-то создавались и по которым наша страна оплачивала очень многие затраты восточноевропейских и других стран? Об этом уже никто и никогда не вспомнит, никогда за это спасибо не скажет", - заметил Медведев.
Он допустил, что "если в какой-то момент Соединенные Штаты не смогут оказывать финансово-экономическую помощь или военную помощь тем или иным государствам Европы или каким-то иным государствам, их влияние тоже ослабнет настолько, насколько в какой-то период ослабло влияние России". "И никто тем же самым Соединенным Штатам Америки не скажет спасибо за то, что они делали до этого", - считает Медведев.
Он подчеркнул, что Россия и страны Европы остаются соседями, поэтому "очень важно поддерживать нормальные торгово-экономические связи".
Зампред Совбеза РФ также отметил, что "в политике всегда важны прагматические интересы, всегда важны текущие расклады". В этом смысле, по его словам, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель всегда удавалось поддерживать соответствующий баланс в отношениях между странами. Однако если в 2008 году после событий в Южной Осетии удалось найти компромисс, и сдержанная позиция наиболее крупных стран Европы - Франции, Германии, Италии и некоторых других - послужила основанием к тому, что отношения России и ЕС не ухудшились, "то в 2014 году, находясь в фарватере общеевропейской политики и политики Североатлантического альянса, крупным европейским государствам все-таки не удалось отстоять свою точку зрения". "А в некоторых случаях это, может быть, была и их личная позиция. Это привело к тому, что мы довольно существенно разошлись", - заключил зампред СБ РФ.