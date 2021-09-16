Инара Рафикгызы, судебный репортер 20:33

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, первым на заседании слово было предоставлено Вугару Сафарли, который отметил, что с 2009 по 2020-й год возглавлял должность исполнительного директора Фонда. «Тогдашний руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев вызвал меня к себе и сказал, что меня назначают на должность директора Фонда, который будет курировать Али Гасанов. Мне поручили подыскать офис для Фонда. Мы нашли подвальное помещение на территории «8-й километр». Но там не было должных условий, о чем я доложил Рамизу Мехтиеву. Он предложил найти другое место», - рассказал Вугар Сафарли.

Обвиняемый отметил, что вскоре ему сообщили о наличии офиса в Международном пресс-центре. «Аренда квадратного метра там стоила 20-22 маната, но нам предложили за 18 манатов. И мы согласились, заключили сделку и переехали в новый офис. Финансы на аренду помещения нам выделял Кабмин, и поэтому мы подготовили смету расходов и направили ее в Министерство финансов. После того, как в 2019 году прекратил свою деятельность Фонд знаний, меня вызвал к себе Али Гасанов и предложил написать письмо на имя Рамиза Мехтиева с просьбой передать инвентарь Фонда знаний на наш баланс. Нашу просьбу выполнили и оборудование было передано Фонду господдержки СМИ», - сказал Вугар Сафарли. Отметим, что одним из эпизодов обвинения является то, что Вугар Сафарли злоупотребляя служебными полномочиями выделил средства Фонда на поддержку газеты Futbol+qol, учредителем которой выступала его жена. «Я был лишь исполнительным директором Фонда и не мог вмешиваться ни в какие решения. Были определенные правила для выделения средств на поддержку газет. Futbol +qol была популярной газетой и поэтому она получала господдержку. Наблюдательный совет Фонда сам принял решение выделить деньги этой газете. В 2017-2018 году ей дважды выделяли сумму в размере 10 тысяч манат. По этому вопросу даже консультировались с Администрацией президента. Но ни один из членов Наблюдательного совета не был допрошен в ходе следствия», - сказал Вугар Сафарли. Бывший руководитель Фонда также рассказал, что в конце 2018 года с ним встретился Али Гасанов и заявил, что руководство страны недовольно качеством выпускаемых газет.