Али Гасанов сказал, что президент недоволен качеством СМИ громкий судебный процесс с громкими разоблачениями
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, первым на заседании слово было предоставлено Вугару Сафарли, который отметил, что с 2009 по 2020-й год возглавлял должность исполнительного директора Фонда.
«Тогдашний руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев вызвал меня к себе и сказал, что меня назначают на должность директора Фонда, который будет курировать Али Гасанов. Мне поручили подыскать офис для Фонда. Мы нашли подвальное помещение на территории «8-й километр». Но там не было должных условий, о чем я доложил Рамизу Мехтиеву. Он предложил найти другое место», - рассказал Вугар Сафарли.
Обвиняемый отметил, что вскоре ему сообщили о наличии офиса в Международном пресс-центре.
«Аренда квадратного метра там стоила 20-22 маната, но нам предложили за 18 манатов. И мы согласились, заключили сделку и переехали в новый офис. Финансы на аренду помещения нам выделял Кабмин, и поэтому мы подготовили смету расходов и направили ее в Министерство финансов. После того, как в 2019 году прекратил свою деятельность Фонд знаний, меня вызвал к себе Али Гасанов и предложил написать письмо на имя Рамиза Мехтиева с просьбой передать инвентарь Фонда знаний на наш баланс. Нашу просьбу выполнили и оборудование было передано Фонду господдержки СМИ», - сказал Вугар Сафарли.
Отметим, что одним из эпизодов обвинения является то, что Вугар Сафарли злоупотребляя служебными полномочиями выделил средства Фонда на поддержку газеты Futbol+qol, учредителем которой выступала его жена.
«Я был лишь исполнительным директором Фонда и не мог вмешиваться ни в какие решения. Были определенные правила для выделения средств на поддержку газет. Futbol +qol была популярной газетой и поэтому она получала господдержку. Наблюдательный совет Фонда сам принял решение выделить деньги этой газете. В 2017-2018 году ей дважды выделяли сумму в размере 10 тысяч манат. По этому вопросу даже консультировались с Администрацией президента. Но ни один из членов Наблюдательного совета не был допрошен в ходе следствия», - сказал Вугар Сафарли.
Бывший руководитель Фонда также рассказал, что в конце 2018 года с ним встретился Али Гасанов и заявил, что руководство страны недовольно качеством выпускаемых газет.
«По словам Али Гасанова, президент сказал ему, что количество газет должно быть уменьшено и повышено их качество. Я спросил Али Гасанова, как это сделать? Он сказал, что надо увеличить тираж газет и посмотреть, кто выдержит конкуренцию. После этого руководители газет стали приходить ко мне с жалобами. Я доложил об этом Али Гасанову, и он организовал встречу с главными редакторами. На этой встрече было принято решение о финансировании только общественно-политических газет. Восемь газет лишились финансовой поддержки», - сказал Вугар Сафарли.
Вугар Сафарли также открестился от обвинений в присвоении денег, выделенных на строительство домов для журналистов: «Был проведен тендер, на котором победила компания Portos. Деньги ей выделялись по частям. Я не знаю, что они потом сделали с этими деньгами».
Вугар Сафарли также спросил, почему следователи не расследовали вопрос с обналичиванием этих денег?
«Руководитель строительной компании Адалят Велиев признался, что был нанесен ущерб в 16 миллионов манатов. Возможно, я проявил безответственность в строительных вопросах. Я не мог пойти и проверить качество стройматериалов. Я не должен был проверять качество облицовки. Я лишь проверял ход строительных работ. Все это контролировал лично Али Гасанов», - сказал он.
Бывший глава Фонда прокомментировал и вопрос с деньгами на его банковском счету: «Писали, что на моем счету было пять миллионов манатов. Да, я положил в банк определенную сумму денег. Это были мои личные деньги, которые я заработал ранее, занимаясь бизнесом. Все говорят, что Вугар все присвоил и разрушил. Кто же знал, что Али Гасанов уйдет с работы и нас постигнет такая судьба?»
Очередное заседание суда состоится 21 сентября.