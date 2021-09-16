США были готовы развязать войну с Китаем по следам заокеанского скандала
Любая книга известнейшего американского журналиста Боба Вудворда вызывает политический шторм в Вашингтоне. Уже названия двух предыдущих документальных политических детективов этого непримиримого критика экс-президента Дональда Трампа говорят сами за себя — «Cтрах. Трамп в Белом доме», «Ярость». Сейчас в США готовится выйти еще одна книга о бывшем президенте — «Опасность». И она уже подняла гигантский скандал в американской столице.
Шторм в этот раз вызвали не только действия самого Трампа, но и поступки действующего начальника Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марка Милли. Авторы книги — Боб Вудворд и политический репортер Роберт Коста пишут о том, что Милли дважды — накануне президентских выборов 2020 и 8 января этого года, два дня спустя после штурма Капитолия сторонниками Трампа, разговаривал по телефону с китайским генералом Ли Цзочэном. В первый раз американский генерал был крайне обеспокоен тем, что Пекин видел проходившие в Южно-китайском море учения как предлог для атаки Китая и мог сам предпринять превентивный удар. Эти опасения Китая подкреплялись резко ужесточившейся риторикой Трампа, который таким образом хотел переключить внимание нации со своих проблем в избирательной кампании на внешнюю угрозу.
Милли, пишут Вудворд и Коста в своей книге, выдержки из которой стали доступны СМИ, убеждал китайского военного в том, что США не планируют никакого нападения на Китай. Более того, он обещал предупредить его, если Трамп такой приказ отдаст.
Во время второго разговора, когда весь мир был страшно обеспокоен тем, что происходит в Америке Милли уверял китайского генерала, что ситуация «на 100 процентов под контролем».
Но, судя по всему, особой уверенности у него все-таки не было. В тот же день, 8 января Милли созвал у себя группу высокопоставленных военных и предупредил их, что Трамп на волне хаоса вполне может отдать приказ о применении ядерного оружия. «В этом случае я должен быть в курсе всего происходящего, - сказал им Милли. – Что бы не случилось, сообщайте мне обо всем».
Генерал сказал, что если приказ о начале ядерной войны поступит, его нельзя выполнять. В книге Вудворда и Косты есть эмоциональная сцена того, как Милли обходит одного за другим своих подчиненных и, глядя им в глаза, спрашивает, хорошо ли они поняли его указания. В тот же январский день, говорится в книге, Милли звонила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая говорила, что Трамп «сошел с ума» и его надо арестовать за то, что он направлял действия толпы на штурм Капитолия.
И вот теперь генерала и сам Трамп, и его верные оруженосцы в конгрессе пытаются пригвоздить к позорному столбу. «Если все это правда, в которую трудно поверить — то, что он звонил в Китай и был готов предупредить их о нападении, то это предательство», -говорит Трамп крайне правой организации Newsmax.
Сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида отправил письмо президенту Байдену, в котором потребовал, чтобы тот немедленно уволил Милли за то, что тот «допустил преступное разглашение секретной информации» и «совершил измену родине».
Сам Джо Байден заступился за своего генерала, заявив, что «полностью ему доверяет». Сенатор — демократ Ричард Дурбин заявил, что «просто захватывает дух от того, что Милли пытался предотвратить катастрофу, которую замыслил Трамп в последние дни своего президентства». В защиту Милли выступил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сказавший, что «патриотизм генерала не вызывает никаких сомнений» и что тот находился под огромным прессингом после того, как Трамп отказался принять результаты выборов.
Высокопоставленные чины Пентагона, которые не комментируют содержание книг, уверяют, что начальник Объединенного комитета начальников штабов «не совершил ничего преступного» и «не превысил своих полномочий».
Вероятно после того, как книга Вудворда и Косты поступит на прилавки, публика узнает еще много всякого разного об экспромтах бывшего президента. Но тот и так не дает Америке забыть о себе. Неутомимые журналисты продолжают при каждой возможности забрасывать его вопросами о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года. Трамп, старая кокетка, не говорит ни «да» ни «нет», но всячески намекает, что будет участвовать в выборах. «Свое решение я уже принял, - говорит он своим сторонникам. - Вы будете довольны».