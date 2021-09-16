Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:01

Любая книга известнейшего американского журналиста Боба Вудворда вызывает политический шторм в Вашингтоне. Уже названия двух предыдущих документальных политических детективов этого непримиримого критика экс-президента Дональда Трампа говорят сами за себя — «Cтрах. Трамп в Белом доме», «Ярость». Сейчас в США готовится выйти еще одна книга о бывшем президенте — «Опасность». И она уже подняла гигантский скандал в американской столице.

Шторм в этот раз вызвали не только действия самого Трампа, но и поступки действующего начальника Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марка Милли. Авторы книги — Боб Вудворд и политический репортер Роберт Коста пишут о том, что Милли дважды — накануне президентских выборов 2020 и 8 января этого года, два дня спустя после штурма Капитолия сторонниками Трампа, разговаривал по телефону с китайским генералом Ли Цзочэном. В первый раз американский генерал был крайне обеспокоен тем, что Пекин видел проходившие в Южно-китайском море учения как предлог для атаки Китая и мог сам предпринять превентивный удар. Эти опасения Китая подкреплялись резко ужесточившейся риторикой Трампа, который таким образом хотел переключить внимание нации со своих проблем в избирательной кампании на внешнюю угрозу. Милли, пишут Вудворд и Коста в своей книге, выдержки из которой стали доступны СМИ, убеждал китайского военного в том, что США не планируют никакого нападения на Китай. Более того, он обещал предупредить его, если Трамп такой приказ отдаст. Во время второго разговора, когда весь мир был страшно обеспокоен тем, что происходит в Америке Милли уверял китайского генерала, что ситуация «на 100 процентов под контролем». Но, судя по всему, особой уверенности у него все-таки не было. В тот же день, 8 января Милли созвал у себя группу высокопоставленных военных и предупредил их, что Трамп на волне хаоса вполне может отдать приказ о применении ядерного оружия. «В этом случае я должен быть в курсе всего происходящего, - сказал им Милли. – Что бы не случилось, сообщайте мне обо всем».