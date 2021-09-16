Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана приведен в полную боевую готовность
В Азербайджане продолжаются военные учения подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана в рамках международной программы «Три брата-2021».
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, 17 сентября подразделения спецназа были приведены в боевую готовность и выполнили задачи по уничтожению группировки условного противника, проникшей в глубину обороны азербайджанских подразделений.