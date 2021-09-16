Потерпевшая поражение в карабах ской войне Армения практически лишилась своей армии и вооружения. Но она же анонсирует необходимость военно-технического оснащения своей армии, прекрасно понимая, что для этого необходимы миллиарды. Можно бы производить часть необходимого вооружения своими силами, но для этого тоже нужны опять деньги, которых у этого государства нет, и не предвидится в ближайшей перспективе. Эту общеизвестную аксиому еще раз своеобразно подтвердил министр высокотехнологической промышленности страны Ваагн Хачатрян.

В беседе с журналистами после заседания правительства Армении министр вначале высокопарно - чисто в армянском духе – заявил, что его ведомство поставило задачу оказать поддержку по части вооружения своими идеями. «Высокотехнологические» идеи могли бы сильно помочь изрядно потрепанной армянской армии, но лишь в том случае, если они преобразуются из идейной формы в практическую плоскость. А это уже совсем другое дело: армии нужны не слова о вооружении, а само вооружение, которого пока нет. Правда, по его словам, эта работа уже ведется. Но остается решить всего лишь одну проблему – снизить завышенные требования. И тут же министр переходит на другой лад, позволяющий судить о перспективах деятельности министерства по выполнению «поставленной задачи».

- То, что необходимо для нашей армии, требует очень больших объемов, - сказал министр высокотехнологической промышленности Армении. - Сегодняшние производственные возможности не позволяют нам этого сделать. В этом плане мы вынуждены делать закупки за границей, но максимально поддерживаем отечественных производителей, чтобы они могли помочь армии в данном вопросе. Сейчас мы говорим о видах оружия 5-го поколения, и наш основной подход заключается в следующем: то, что было вчера, считающееся даже прогрессивным, хорошо, но теперь нужно постараться сделать еще один шаг. Мы поставили данную задачу перед нашими учеными.

Сильно лукавит армянский министр. Если производственные возможности страны не позволяют выпускать «очень большие объемы» оружия, причем 5-го поколения, то чем оборонке могут помочь «отечественные производители»? И какую помощь армии в этом отношении смогут оказать ученые? Ведь даже лучшие разработки этих ученых не смогут найти себе применение из-за отсутствия тех же производственных мощностей.

Остается единственный из указанных министром вариантов – производить закупки за границей. Постыдного в этом ничего нет, многие страны вооружают свою армию за счет закупок из стран с развитой оборонной промышленностью. Но только в том случае, если они обладают финансовыми ресурсами. В противном случае берут под кредиты и попадают в кабалу от стран-производителей. И вот к этому как раз Армении не привыкать. В эту страну за последние годы не раз поставлялось из России современное оружие на миллиарды долларов. Причем, задарма. Что превратило суверенную Армению в маленькую провинцию большой России. Смешно порой наблюдать за выпадами армянских «западников» против России. И на этом фоне говорить вновь о закупках вооружения за рубежом, подразумевая именно Россию…