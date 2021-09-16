Женщин заперли в Афганистане
Haqqin.az недавно сообщал о ситуации с женскими рабочими местами, в частности в аэропорту Кабула, после прихода к власти талибов. Смелые афганские женщины решились отстаивать свое право на труд. Несмотря на свои заверения, талибы все же продолжают настаивать на дискриминационном характере статуса женщин в афганском обществе.
Стало известно, что в пятницу рабочие в столице Афганистана Кабуле заменили вывески министерства по делам женщин на вывески полиции нравов «Талибана». Бывшие работницы этого ведомства перед этим уже заявили, что их заперли в здании.
Вывеска на здании была сменена на новую, написанной на смеси дари и арабского языка с надписью «Министерство молитвенного служения и управление по поощрению добродетели и предотвращению порока». Об этом сообщает Reuters.
Сотрудники упраздненного министерства - женщины сказали, что они пытались выйти на работу в течение нескольких недель. Оказалось, что только для того, чтобы талибы приказали им вернуться в свои дома. По словам одной из женщин, в четверг ворота здания были окончательно заперты.
«Я - единственный кормилец в своей семье», - сказала женщина, которая работала там и спросила. - «Когда нет работы, что делать афганской женщине?».
В пятницу представители «Талибана» оставили запрос Reuters без ответа.
Напомним, что когда талибы находились у власти в 1996-2001 годах, девочкам не разрешалось посещать школу, а женщинам запрещалось работать и учиться. В этот период так называемое министерство талибов «по поощрению добродетели и предотвращению порока» стало известно, как полиция нравов исламистского движения. Оно руководствовалась шариатом, правила которого требовали строгий дресс-код для женщин, предусматривались публичные казни и порка.
Список должностей в кабинете министров, объявленного «Талибаном» 7 сентября, включал в себя исполняющего обязанности министра по поощрению добродетели и предотвращению порока, но уже исключал в должности министра-женщину.
Ранее на этой неделе высокопоставленный лидер талибов заявил, что женщинам не разрешат работать в государственных министерствах вместе с мужчинами.
Слова словами, а реальные действия талибов наталкивают на грустные мысли о будущем Афганистана.