Женщин заперли в Афганистане

Haqqin.az недавно сообщал о ситуации с женскими рабочими местами, в частности в аэропорту Кабула, после прихода к власти талибов. Смелые афганские женщины решились отстаивать свое право на труд. Несмотря на свои заверения, талибы все же продолжают настаивать на дискриминационном характере статуса женщин в афганском обществе.

Стало известно, что в пятницу рабочие в столице Афганистана Кабуле заменили вывески министерства по делам женщин на вывески полиции нравов «Талибана». Бывшие работницы этого ведомства перед этим уже заявили, что их заперли в здании.

Вывеска на здании была сменена на новую, написанной на смеси дари и арабского языка с надписью «Министерство молитвенного служения и управление по поощрению добродетели и предотвращению порока». Об этом сообщает Reuters.