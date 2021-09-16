На сегодняшний день высокоскоростные железные дороги Узбекистана представляют из себя единую линию, связывающие между собой древние туристические города. Первые экспрессы запустили в 2011 году, когда поезда Afrosiyob под номером 161/162 начали курсировать между Ташкентом и Самаркандом.

Узбекистан закупил дополнительные составы высокоскоростных экспрессов Afrosiyob. Новые скоростные поезда планируется пустить прежде всего по туристическим маршрутам. Узбекистан получит шестой состав от европейского производителя скоростных поездов Talgo. Об этом сообщает Спутник Узбекистана.

Билетов сейчас на электропоезда просто так не достать – нужно заранее бронировать, да и на кассах всегда огромная очередь, а по праздникам, когда действуют скидки, к вокзалу вообще не подобраться.

Кроме того, жители отдалённых регионов с появлением Afrosiyob все реже стали приезжать в столицу на автомобиле, так как время в пути сократилось вдвое.

Кстати, из-за большого спроса составы дополнят новыми вагонами, теперь в каждом поезде их будет по 11.

Сегодня благодаря комфортабельности высокоскоростного движения региональный туризм получил хороший импульс для развития.

Если первым направлением электропоезда был город Самарканд, потом начали строить новые маршруты — Карши, Китаб, Шахрисабз (Кашкадарья), Бухара. На данный момент высокоскоростная линия протянулась до древней Хивы – запуск ожидается в ближайшем будущем.

К пяти действующим составам к октябрю добавится шестой, а всего "Афросиабы" обслуживают четыре самых востребованных направления: Самарканд, Карши, Бухара, Хива.

Самый амбициозный и перспективный проект — запуск скоростного железнодорожного сообщения между республиками ЦА.

Для того чтобы связать всю Центральную Азию, в первую очередь нужно взаимодействие и строительство дорог всем странам.

В настоящее время и Казахстан планирует построить высокоскоростную магистраль, связывающую туристические зоны.

Пока эти планы только обсуждаются и многое зависит от развития инфраструктуры, хотя выгода очевидна всем.