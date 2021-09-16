Георгий Степанов, автор haqqin.az 22:58

В Европе складывается аховая ситуация с ценами на газ и одновременно – на электроэнергию. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, впервые в истории превысила в ходе торгов $810. За месяц голубое топливо подорожало на 47%. Что касается электроэнергии, то, например, Греции один мегаватт-час обходится в €113, хотя еще в январе за него платили €64. «Прайс-шоки» больно бьют по конечным потребителям и репутации властей. По прогнозам наблюдателей, цены, в июне не превышавшие $300 за тысячу кубометров, вскоре могут достигнуть космической отметки в $1000. Похоже, звезды на газовом небосводе сошлись так, что образовали крайне неблагоприятную для европейцев конфигурацию. Общий объем запасов сырья в подземных хранилищах Старого Света находится на отметке в 58%, что выглядит вопиюще на фоне заполняемости в 90% в кризисном 2020 году.

У того, что происходит, масса взаимосвязанных причин. Среди них (далеко не главная) – августовская авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем и остановка предприятия на профилактический ремонт. В результате прокачка по ключевому для ЕС маршруту Ямал-Европа упала вдвое — с 2,1 млн кубометров в час до 1 млн. Между тем, поставки российского газа европейским заказчикам пошли на убыль в конце июля — до ЧП в Сибири. Суточный объем закачки снизился с 84 млн кубометров до 50-60 млн. Речь о крупнейших хранилищах приемных терминалов ЕС, используемых «Газпромом» в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергемеер). Непредсказуемые тарифы для конечных потребителей Проблема с запасами газа обострилась в минувший отопительный сезон. Зима на континенте выдалась морозной и продолжительной. Даже в апреле-мае были сильные заморозки, а в Британии выпадал снег. А в Испании и Португалии, напротив, установилась жаркая погода, и много электроэнергии уходило на кондиционирование воздуха в помещениях. В Испании, вдобавок, вступила в силу прогрессивная шкала цен на энергоносители. Ночью и в выходные, когда домохозяйства меньше пользуются электричеством, стоимость самая низкая, а когда люди готовят обед или ужин, она взлетает приблизительно вдвое. В Лондоне жизнь для простых обывателей становится непозволительной роскошью. Даже скромная квартира приносит жутковатые цифры в платежках, в пересчете на рубли – порой по несколько сотен тысяч за коммуналку в год. Сегодня власти ряда государств ЕС не могут обезопасить население от непредсказуемо ведущих себя тарифов. В принципе, велик соблазн указать на «Газпром» как на главного творца «энергетического коллапса». Похоже, ему поддались некоторые европейские аналитики, заявившие, что российская компания ведет себя как «газовый ОПЕК», манипулируя объемами поставок ради злонамеренного повышения цен. Масла в огонь их подозрений подлил и тот факт, что в июле «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Оператор местной газотранспортной системы (ГТС) выставлял на аукцион лот в 63,7 млн кубометров в сутки, который оказался полностью невостребованным.

«Газпром» по пятилетнему контракту с «Нафтогазом» обязался прокачивать 109 млн кубометров в сутки. Недавно он взял на аукционе дополнительные 19 млн кубов, а за первое полугодие прокачал 22 млрд. Так что его отказ бронировать еще 63,7 млн кубометров в сутки вполне объясним. Это уже чересчур», - поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Переориентация поставщиков на Азию По его словам, российскому газовому монополисту незачем энергетически терроризировать Европу: морская часть второй нитки магистрального трубопровода «Северный поток-2» технически завершена, Германия в целом защитила проект от нападок со стороны США, новые американские санкции в отношении СП-2 пока не просматриваются, канцлер Ангела Меркель и президент Джо Байден достигли на сей счет принципиального соглашения. У дефицита голубого топлива иные корни. Например, то обстоятельство, что Старый Свет недополучает сжиженный природный газ (СПГ) на свои дорогостоящие терминалы. Основные поставщики – Норвегия, Алжир, Катар, США (последние - без всяких оглядок на евроатлантическую солидарность) – откровенно переориентировались на премиальные азиатские рынки с их более выгодными котировками. Впрочем, и Россия продает все больше своего газа Китаю. Там цена привязана к стоимости нефти, и по такой формуле ценообразования он дешевле (для КНР) чем на спотовых площадках. Запросы Поднебесной быстро растут, по итогам 2021 года планируется довести экспорт в эту страну до 10 млрд кубометров (что, конечно, не впечатляет на фоне проданных европейцам в прошлом году 174,9 млрд). А вообще, отмечает Юшков, нынешние действия «Газпрома» имеют исключительно коммерческую подоплеку и подчинены собственной внутренней стратегии. Компании выгоднее реализовывать газ «здесь и сейчас», нежели заполнять им ПХГ Европы, теряя на этом деньги в долгосрочной перспективе. Грядущей зимой цены могут снизиться до $400 за тысячу кубометров, а ведь надо будет еще заплатить за хранение газа за полгода. К слову, 10 сентября Владимир Путин связал сложившуюся ситуацию с конкретными решениями руководства ЕС. «Эти умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот вам результат», - заявил президент РФ. Он напомнил, что в России стоимость голубого топлива привязана к нефти, и, хотя ее тоже регулирует рынок, «колебания идут гораздо мягче». «А здесь в подземные хранилища не закачали нужный объем до 27 млрд, у них там дырка получается, и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности – и все, цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. Видите, как скакнула», - заметил Путин. Расплата за ВИЭ «Цена была бы вдвое ниже, если бы мы не использовали энергию ветра, солнечные батареи», — вот еще одно объяснение происходящего от экономиста из Германии Михаэля Мросса. Пожалуй, некий резон в его замечании есть: стремление к либерализации и диверсификации рынка, выбор в пользу ускоренного перехода на «зеленые», возобновляемые источники энергии (ВИЭ) порой выходят европейцам боком.

Те же ветрогенераторы в безветренную погоду оказываются бесполезными, и за бесповоротный отказ от ископаемого сырья приходится расплачиваться. Аналогичная история с солнечными батареями: эффективность их работы падает в пределах от 20% до 80% (от номинальной мощности) зимой, когда продолжительность светового дня не та, что в теплые сезоны. Европа по-прежнему нуждается в газе, поскольку сама его уже не добывает, говорит немецкий политолог и журналист, научный директор Германо-Российского Форума Александр Рар. Раньше месторождения были в Нидерландах, Великобритании, Германии, на континенте производили более трети потребляемого здесь газа. В текущем десятилетии европейцам придется закупать его на внешних рынках более чем на 90%. А куда деваться? Единственная, но крайне сомнительная альтернатива – вообще отказаться от газа, причем не только российского трубопроводного, но и от американского и норвежского СПГ. В Германии, помимо партии «Зеленых», есть другие оппозиционные силы, которые выступают за скорейший переход на ВИЭ – солнечную, ветер, водород, биомассу. Само же правительство намерено осуществить эту трансформацию к 2045 году. «Не думаю, что удастся, - рассуждает Рар. - Этого можно добиться лишь за счет ужесточения национального законодательства, введения новых запретов на использование ископаемого топлива. Рядовым немцам вряд ли это понравится, а против собственного населения официальный Берлин не пойдет.