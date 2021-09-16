МВФ изучает фальсификацию показателей Азербайджана

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) изучает отчет юристов, которые были привлечены Всемирным банком (ВБ) для проведения проверки подготовки своих ежегодных докладов Doing Business. Об этом официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил в интервью Reuters.

"Совет МВФ в настоящее время изучает этот вопрос, - отметил Райс. - В рамках стандартной процедуры в таких вопросах комитет по этике отчитается перед советом".

В пресс-службе МВФ пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данную ситуацию.

В опубликованном аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности, показатели Азербайджана были занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.