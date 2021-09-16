Франция обвинила США в предательстве… и отозвала посла обновлено
"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД Франции слова министра Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".
Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. "Это неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнерами, его последствия затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона", - указал министр.
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Париж отзывает послов из США и Австралии для консультаций.
МИД Франции объяснил отзыв для консультаций послов из США и Австралии заявлениями, сделанными этими странами в день, когда они объявили о партнерстве.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.