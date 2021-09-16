"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД Франции слова министра Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".

Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. "Это неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнерами, его последствия затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона", - указал министр.

* * *