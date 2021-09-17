В Шуше пройдет «Кубок Победы»

Они получали социально-психологическую, моральную и правовую помощь. После войны работа не была приостановлена - она продолжается и сейчас. Цель Федерации – привлечь наших гази с ограниченными физическими возможностями к паралимпийскому движению. Ветераны с проблемами в опорно-двигательной системе отныне могут заниматься фехтованием на колясках.

Сегодня в зале Федерации состоялось мероприятие, посвященное началу тренировок для ветеранов. По словам президента Федерации Асефа Меликова, третий этап – это проведение 8 ноября в Шуше «Кубка Победы».

В сегодняшнем мероприятии, наряду с ветеранами Первой Карабахской войны, апрельских боев 2016 года и Отечественной войны, приняли участие паралимпийские чемпионы, глава отдела Минспорта, олимпийский чемпион Фарид Мансуров, начальник Управления города Баку по делам молодежи и спорта Рагиф Аббасов, проректор Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Тахмина Тагизаде, глава отдела в Национальном олимпийском комитете Мехман Керимов, руководители отделов в Национальном паралимпийском комитете Руфат Гаджилы и Азер Тапдыгов и др.