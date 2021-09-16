Выстрелили по террористам, попали в детей. Извините!

Оборонное ведомство США по итогам проведенного расследования признало, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле 29 августа был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей. Об этом глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил на регулярном брифинге.

По словам Маккензи, Пентагон также считает маловероятным, что в результате этой операции были ликвидированы лица, связанные с группировкой "Исламское государство в Хорасане". "Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой", - сказал глава СЕНТКОМ.

Пентагон изучает возможность компенсационных выплат родственникам погибших в Кабуле в результате удара.