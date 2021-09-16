Главе государства грустно от того, что Ливан превратился в автономию “Хезболлы”

Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболла" свидетельствуют о дефиците суверенитета страны.

Первые две колонны бензовозов уже доставили иранскую солярку в ливанский Баальбек. С целью избежать санкционных действий США в отношении ливанских властей руководство "Хезболла" приняло решение задействовать порт Баньяс в Сирии, откуда по земле топливо будет доставлено уже в Ливан.

"Мне грустно, потому что это - дефицит суверенитета Ливана", - заявил Микати на вопрос ведущей телеканала CNN о том, приветствует ли он поддержку движения, которое обеспечило прибытие на территорию первых колонн бензовозов.