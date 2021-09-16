Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья своего отца. "Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья", - написала дочь экс-футболиста Кели Насименту в Instagram.

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Легендарный бразильский футболист Пеле вновь попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья, сообщает Reuters со ссылкой на ESPN Brasil.