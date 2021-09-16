Пентагон предостерегает: Китай и Россия могут обогнать США по военной мощи
США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
"Цель номер один не воевать с Россией и Китаем, это плохо для мира, для нас, для России и Китая, мы не хотим, чтобы это случилось. Но если мы хотим предотвратить это, мы должны успешно сдерживать их, что в свою очередь означает, что нам нужна новая модернизированная армия, а мы движемся невероятно медленно на пути к этой цели", - сказал Хайтен в ходе виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом.
Как заявил американский военачальник, США были мощнейшей силой в мире.
"Но теперь у нас есть соперники - Китай и Россия, с которыми мы должны иметь дело. У России невероятно мощные вооруженные силы, необходимо понимать, как она смогла преобразить их за последние два десятилетия. Обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро. До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить", - подчеркнул Хайтен.