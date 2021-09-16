У Путина нет смартфона. Он пользуется телефоном помощника

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

Ранее представитель Кремля рассказал, что президент использовал систему электронного голосования. При этом, по словам самого Путина, у него нет мобильного телефона, но есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что накануне в России проходили выборы в Госдуму.