Камо грядеши? Войны, истощение, дороговизна, недоедание…

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 01:19

Геополитическая ситуация в мире так накалилась, что затмила собой все остальные процессы. Многие из них имеют жизненно важное значение – голод, продовольственная катастрофа, с каждым днем растущая инфляция и т.д. – но нагнетание политических и военных противостояний, возникающие новые и разрушающиеся старые союзы, региональные и локальные войны оставляют глобальные проблемы человечества в тени. Хотя именно они и служат часто причинами столь резкого военно-политического противостояния.

С 2015 года в мире наблюдается рост масштабов голода и недоедания. Парадоксально, но именно в указанный год в повестке дня ООН в области устойчивого развития была установлена цель «покончить с голодом» к 2030 году. Более 700 млн человек страдают от бессилия обеспечить продовольственную безопасность, а 265 млн находятся на грани голода, чего не наблюдалось со времен Второй мировой войны. 2 млрд человек страдают от различных форм нехватки питания, включая недоедание, дефицит витаминов и микроэлементов, ожирение, а 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание. На текущий год возлагали большие надежды ООН и прочие глобальные правительственные организации, уповая на возрождение глобальной экономики после масштабных пандемийных ограничений в прошлом году. Мировое экспертное сообщество рассчитывало на скачок глобальной экономики, которая должна была наверстать прошлогодние потери и опередить прогнозируемые достижения. Но, увы, прогнозы не оправдываются, взятый в начале года сильный старт замедлился, расчеты пересматриваются в сторону понижения, а человечество замерло в ожидании новых катастроф и лишений. С каждым днем глобальная продовольственная безопасность сползает на все более опасный уровень, многие страны уже на грани дна экономического спада. Резко растет потребность в зерне и прочих продуктах сельского хозяйства. А растущая на этом фоне глобальная потребность приводит лишь к дальнейшему росту цен на продукты питания. И причин тому много – рост численности населения, резкие климатические перепады, новый передел границ и сфер влияния, пандемия коронавируса… Пора бы переключиться на решение важнейших экономических проблем и насущного глобального социального кризиса. Но политическое руководство ведущих стран все больше увлекается обогащением за счет развивающихся стран собственных элит и транснациональных компаний.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация (FAO) ООН, цены на зерно на мировом рынке в августе выросли на 3,4% по сравнению с прошлым месяцем и на 31,1% против аналогичного прошлогоднего показателя. Прогнозирование резкого спада производства зерновых вынудило ряд стран – крупных экспортеров зерна повысить цены в течение месяца на 8,8%, а в годовом сравнении на 43,5%. Нетрудно заметить скачкообразный рост цен, что обуславливает в глобальном смысле общее подорожание и резкий рост инфляции. В сегодняшнем мире продолжается рост цен и на другие виды продовольственной продукции. Хотя в сравнении с июлем стоимость молочных продуктов на глобальном рынке существенно снизилась (на 13,6%), но все еще остается выше соответствующих показателей августа 2020 года. Еще хуже обстоят дела с другими продовольственными товарами. Так, по сравнению с июлем прошлого года на глобальном рынке на 6,7% выросли цены на растительные масла, на 22% подорожала мясная продукция. А сахар и продукты из него подорожали на 9,6%, и достигли самого высокого уровня после 2017 года. С другой стороны, резко растут цены как на сырую нефть, так и на продукты ее переработки. Так что, по сравнению с началом текущего года, цена сырой нефти на мировых рынках выросла почти на 50%.