В Москве прошел вечер смешанных единоборств, организованный AMC Fight Nights и Eagle FC и посвященный памяти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном поединке вечера за титул в легком весе (70,8 кг) боролись обладатель чемпионского пояса, известный азербайджанский боец Нариман Аббасов и россиянин Шамиль Завуров, являющийся троюродным братом и протеже Хабиба Нурмагомедова.

Для 27-летнего Наримана Аббасова это был 30-й бой в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 26 побед и потерпел 3 поражения.

У 37-летнего Шамиля Завурова по прозвищу «Лев Дагестана» в активе было 40 побед при 6 поражениях. Для него это был последний бой в карьере.

Поединок завершился уже в первом раунде. Нариману удалось нокаутировать соперника и сохранить титул за собой!

После победы Нариман Аббасов почтил память Абдулманапа Нурмагомедова. А о сопернике он сказал следующее:

«Я в любом случае уважаю Шамиля Завурова. Рад, что его последний бой в карьере был против меня. Желаю ему удачи в дальнейшей жизни».

Далее Нариман с улыбкой обратился к Хабибу Нурмагомедову: «Хабиб, чемодан у меня готов. Жду тебя!». Судя по всему, наш боец намекнул Хабибу, что готов в дальнейшем драться на более высоком уровне.

Шамиль Завуров, в свою очередь, признал, что Нариман заслуженно сохраняет титул чемпиона.

«Конечно, жаль, что так завершаю карьеру. У меня были большие победы. Но сегодня Нариман оказался сильнее. Он – настоящий чемпион. И заслуженно носит этот титул».