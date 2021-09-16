Всего 16.85% россиян проголосовали за своих депутатов

В Центральной избирательной комиссии России подсчитали, что по состоянию на 20:00 по всей России явка составила 16,85 процента от зарегистрированного числа избирателей. При этом в эту цифру не вошли россияне, отдавшие свои голоса онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование на выборах в Госдуму впервые проходит в течение трех дней. Власти России решили растянуть выборы по времени из-за эпидемии. Еще одной новинкой на выборах в России стало электронное голосование.

Серьезных нарушений на участках, где работают представители Совета по правам человека при президенте (СПЧ), зафиксировано не было. По словам члена СПЧ Александра Точенова, «в сети много различной информации, но мы сталкиваемся скорее с проблемами организационно-технического характера».